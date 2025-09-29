BURKINA-BOULKIEMDE-KOUDOUGOU-TRAFIC-ENFANTS-POLICE

Koudougou : des trafiquants d’enfants dans les filets de la police municipale

Koudougou, 29 sept. 2025 (AIB) – Quatre enfants mineurs viennent une fois de plus, d’être délivrés, ce lundi, des mains de vendeurs d’illusions, par la police municipale de Koudougou, a constaté l’AIB sur place.

Les réseaux mafieux exploitant la vulnérabilité des enfants dans la région de Nando ont encore essuyé un revers. Cet événement met en lumière la persistance et l’ingéniosité sans scrupules de ce trafic. L’arrestation de ce lundi matin n’est qu’une victoire dans une lutte acharnée contre un fléau qui mord durement la jeunesse de la zone.

Grâce à une collaboration citoyenne exemplaire et à des renseignements précis, les services de la Police municipale ont pu intercepter un nouveau convoi et déjouer une tentative d’acheminement de quatre (04) enfants, âgés de 12 à 16 ans.

Ces jeunes étaient la cible d’un plan machiavélique visant à les exploiter vers les sites aurifères de Poura et d’un pays voisin. Preuve de la dureté du réseau et de son adaptation constante, le mode opératoire avait été subtilement modifié.

Les enfants devaient initialement transiter par Koudougou avant de rallier Sabou. Une équipe secondaire du réseau devait ensuite prendre le relais à Sabou pour les conduire directement vers les différents sites d’exploitation.

Cette manœuvre illustre la logistique froide et calculée que ces trafiquants mettent en œuvre pour contourner la loi, transformant des enfants en marchandises sur des routes complexes.

Si cette intervention est un succès pour la sécurité publique, elle sert de rappel que le trafic d’enfants est une hydre dont les têtes repoussent constamment.

La Police municipale réitère son appel à la vigilance maximale de toute la population. Seule une coopération inébranlable et constante entre les forces de l’ordre et les citoyens permettra de déraciner ce phénomène de l’ombre qui promet l’enfer aux enfants.

Cette lutte, faut-il le préciser, doit également passer par la prévention, à travers des théâtres-fora et des émissions radiophoniques pour la sensibilisation.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA