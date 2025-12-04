Koudougou : des journalistes outillés pour mieux traiter les violences basées sur le genre

Koudougou, 3 déc. 2025 (AIB) – Le Ministère de l’action humanitaire et de la solidarité nationale (MAHSN), en partenariat avec le Programme d’appui au développement sanitaire (PADS) et avec l’appui financier de la Banque mondiale, a organisé du 1er au 3 décembre 2025 à Koudougou, une formation au profit des journalistes sur les Violences basées sur le genre (VBG).

Trois jours durant, les participants venus de différentes rédactions, ont été outillés sur les notions clés du genre, les différents types de violences et les bonnes pratiques journalistiques pour un traitement sensible et responsable de ces thématiques.

Procédant à l’ouverture des travaux, le directeur régional de l’action humanitaire et de la solidarité nationale de Nando, M. Roland Kielem, a rappelé l’ampleur préoccupante des VBG au Burkina Faso. Entre 2021 et 2023, a-t-il indiqué, plus de 30 000 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés par les services sociaux.

Ce chiffre ne représente qu’une partie des cas existants, plusieurs survivantes n’ayant pas accès aux mécanismes de dénonciation, selon M. Kielem. Il a fait savoir que « derrière ces statistiques se trouvent des vies brisées, des femmes et des filles fragilisées, mais aussi des communautés entières affectées ».

En ouvrant les travaux de la formation, M. Kielem a laissé entendre à l’endroit des participants que « vous êtes des relais essentiels. A travers vos reportages et vos analyses, vous pouvez contribuer à déconstruire les stéréotypes, briser les silences et promouvoir une société plus juste et égalitaire ».

La première communication animée par M. Désiré Tiendrebeogo a porté sur le thème « Généralités et violences basées sur le genre ». Selon l’expert, le genre renvoie aux normes et rôles socialement construits, et non à la simple différenciation homme-femme. Et d’expliquer les multiples formes de VBG : violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, culturelles et patrimoniales.

Evoquant les causes des VBG, M.Tiendrebeogo a insisté sur l’influence des normes sociales patriarcales, des abus de pouvoir et des inégalités persistantes. Selon lui, les impacts touchent non seulement les individus – traumatismes, problèmes de santé, déscolarisation – mais aussi les familles et la société entière.

Il a enfin rappelé les principaux textes nationaux et internationaux protégeant les droits des femmes et des enfants, et exhorté les journalistes à s’approprier les mécanismes de dénonciation, tout en respectant l’éthique et la déontologie de leur métier.

La seconde communication, animée par le journaliste Tanga Kafando, a porté sur « Les journalistes sensibles au genre ». À partir d’une analyse de contenus médiatiques, il a montré la faible représentation des femmes dans les reportages, estimée à seulement 20 % contre 80 % pour les hommes.

Cette situation, a-t-il expliqué, s’explique par des pesanteurs sociales, la réticence de certaines femmes à s’exprimer publiquement ou encore la nécessité d’obtenir des autorisations familiales dans certains cas. Il a encouragé les journalistes à rechercher des sujets alternatifs, à valoriser les initiatives féminines et à créer un environnement favorable à la prise de parole des femmes.

Aux termes des travaux, M. Roland Kielem a salué l’engagement des participants et les a exhortés à mettre en pratique les connaissances acquises. « La lutte contre les violences basées sur le genre se poursuit dans vos rédactions, dans vos reportages et dans vos choix éditoriaux. Vous êtes désormais des acteurs clés de ce combat », a-t-il déclaré en clôturant la formation.

Les participants ont exprimé leur satisfaction et ont salué une initiative qui, selon eux, renforcera la qualité de leurs productions journalistiques sur les droits humains et l’égalité de genre.

Agence d’information du Burkina

