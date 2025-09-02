BURKINA-BOULKIEMDE-CULTURE-PANEL

Koudougou : Des acteurs culturels réfléchissent à la visibilité des artistes locaux sur la scène nationale

Koudougou, 2 sept. 2025 (AIB) – Le promoteur de YAM TV Web, Seyni Yaméogo, a initié le 31 août dimanche 2025 à Koudougou, un panel autour du thème « Défis et opportunités pour la visibilité des artistes de Koudougou sur la scène nationale : comment renforcer leur place dans le paysage culturel national ?».

Cette rencontre a réuni les promoteurs culturels, les artistes, les communicateurs, les journalistes et amateurs de culture pour des échanges sur les obstacles qui freinent l’émergence des artistes Koudougoulais, mais aussi sur les pistes à explorer pour leur donner plus de visibilité.

Le panel a été animé par deux intervenants principaux que sont le, promoteur culturel et initiateur du Festival des mets locaux, Abdoul Willy et le journaliste et animateur radio, Aziz Kaboré .

Selon M. Kaboré, les artistes de Koudougou possèdent de talents mais souffrent d’un manque de professionnalisation, de formation adaptée et d’accès limité aux scènes et aux chaînes de diffusion.

Il a également invité les artistes de la région à renforcer leurs capacités et à s’entourer de professionnels pour mieux s’imposer sur le marché national et international.

Le conférencier Willy, a pour sa part, insisté sur la nécessité de structurer les carrières et de saisir les opportunités offertes par les plateformes numériques.

« Le talent seul ne suffit pas, il faut le consolider par la formation, la rigueur et une meilleure organisation », a-t-il affirmé.

Les participants dont des promoteurs culturels, des artistes et des responsables d’associations, ont salué l’initiative de YAM TV Web et souhaité la pérennisation de ce type de rencontres.

Ils ont également recommandé une meilleure structuration des artistes en comités, l’organisation régulière de formations et une exploitation accrue des outils numériques pour accroître leur visibilité.

L’organisateur de la soirée, Seyni Yaméogo, a remercié les panélistes et le public pour leur mobilisation. M. Yaméogo a réaffirmé

L’engagement de sa structure à accompagner les initiatives culturelles locales et à offrir un cadre d’échanges constructifs pour le rayonnement des artistes de Koudougou.

Agence d’information du Burkina

