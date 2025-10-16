Koubri : Les acteurs locaux définissent une vision durable pour leur intégration au Grand Ouaga

Koubri, 16 oct. 2025 (AIB)-La commune de Koubri a abrité, le vendredi 10 octobre 2025, un atelier participatif consacré au diagnostic et à la prospection de la stratégie de développement urbain (CDS) et du Plan Climat Air Énergie (PCAE) de l’intercommunalité du Grand Ouaga. Cette rencontre, présidée par le premier vice-président de la délégation spéciale, Sibiri Compaoré, a réuni une vingtaine d’acteurs.

L’objectif principal était d’identifier, de façon participative, les forces, les faiblesses et les perspectives de la commune dans le cadre de la future intercommunalisation du Grand Ouaga. Les travaux s’inscrivent dans le cadre d’une étude menée par le bureau G2 Conception, représenté à l’occasion par Alexandre Soubeiga. Celui-ci a salué la mobilisation des participants, les invitant à contribuer activement à l’élaboration d’une vision commune de développement.

Les échanges ont mis en lumière plusieurs défis majeurs. Sur le plan environnemental, les participants ont relevé la déforestation, la dégradation des barrages et le prélèvement anarchique des agrégats. Au niveau social et culturel, les difficultés concernent les litiges fonciers, la délinquance, le chômage, l’absence d’activités culturelles et les problèmes d’insertion des personnes déplacées internes.

Sur le plan économique et infrastructurel, les participants ont déploré l’absence de comptoirs d’achat, la cherté des intrants agricoles, le manque d’infrastructures scolaires et sportives, ainsi que l’inexistence d’une gare routière et d’un cimetière communal. Les questions de gouvernance ont également été abordées, notamment l’absence de la représentante des femmes au sein de la délégation spéciale et le non délimitation physique des limites communales.

Concernant le PCAE, les impacts du changement climatique : réchauffement, vents violents, pluies irrégulières appellent des réponses urgentes. Les propositions formulées vont de la création d’une ceinture verte à la promotion de projets intercommunaux d’adduction d’eau potable et de gestion durable des ressources naturelles.

À l’horizon 2050, la vision portée par les participants est de faire de Koubri une commune urbanisée, prospère et résiliente, pleinement intégrée au Grand Ouaga. Cet atelier constitue une étape importante vers une intercommunalité solidaire, fondée sur la concertation, la durabilité et la participation citoyenne.

