Koubri : La montée mensuelle des couleurs marquée par un appel au patriotisme et à la solidarité

Koubri, 1er déc. 2025 (AIB)-La commune de Koubri a célébré lundi la montée mensuelle des couleurs nationales au Complexe scolaire privé Jeudi, lors d’une cérémonie placée sous le signe du patriotisme, de la citoyenneté et de la solidarité.

Présidée au nom du Président de la Délégation spéciale (PDS) par son premier vice-président, la cérémonie a réuni les corps constitués de l’administration publique et privée, les forces vives de la commune, ainsi que les enseignants et élèves de l’établissement hôte. L’hymne national, Le Ditanyè, a été entonné en langue mooré par l’ensemble des participants, traduisant l’attachement de Koubri aux valeurs d’unité et de cohésion nationale.

Dans son intervention, le premier vice-président a salué la mobilisation des différents acteurs et rappelé l’importance de cette rencontre mensuelle dans la consolidation des valeurs citoyennes. Il a exprimé la gratitude du PDS envers les participants pour leur constance et leur engagement au service de la nation.

Le fondateur du Complexe Jedidia, honoré d’avoir accueilli l’évènement, a remercié les autorités communales pour leur confiance. Soulignant la portée éducative du cérémonial, il a estimé que l’expérience marquera durablement les élèves. Il a également annoncé la remise d’une tonne de ciment au profit de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, en signe de l’engagement de son établissement dans le développement communal.

La Police nationale de Koubri a profité de la rencontre pour sensibiliser élèves et participants sur la sécurité routière, rappelant les comportements nécessaires pour prévenir les accidents en cette période de recrudescence des incidents.

La cérémonie a été marquée par un récital présenté par une élève de classe de 5ᵉ, très applaudi, ainsi que par la contribution des élèves à l’initiative Faso Mêbo, qui s’est élevée à 20 575 F CFA, un geste salué par les autorités comme un signe encourageant de civisme chez les plus jeunes.

À Koubri, la montée mensuelle des couleurs demeure un moment privilégié d’engagement collectif, réaffirmant les valeurs de patriotisme et de solidarité indispensables à la construction d’une société plus juste et plus unie.

Agence d’information du Burkina

LZ/ata