Koubri : Installation des commissions de conciliation foncière villageoise

Koubri, 8 août 2025 (AIB)-La délégation spéciale de la commune rurale de Koubri, à travers son service foncier, a procédé vendredi à l’installation des membres de la Commission de conciliation foncière villageoise (CCFV) et de la Commission foncière villageoise (CFV) de Koubri-Centre, en vue de renforcer la gestion pacifique des litiges fonciers.

Suite aux multiples conflits fonciers qui mettent à mal la concorde et la cohésion sociale au Burkina Faso, le gouvernement a pris, ces dernières années, plusieurs mesures réglementaires pour tenter de juguler le phénomène. Parmi ces textes figure en bonne place le décret n°2012-263 du 03/04/2012 portant création des Commissions de conciliation foncière villageoise (CCFV).

C’est dans cette optique que les nouvelles autorités ont décidé de la mise en place effective de ces structures au niveau local sur l’ensemble du territoire national.

Ainsi, la délégation spéciale de la commune rurale de Koubri, à travers son service foncier, a procédé, ce vendredi matin 8 août 2025, dans la salle des fêtes de l’ancienne mairie, à l’installation des membres de la Commission de conciliation foncière villageoise et de ceux de la Commission foncière villageoise (CFV) du village de Koubri-Centre.

Cette assemblée générale de validation a été présidée par Messieurs Denis Bationo et Blaise Nikièma, tous deux issus du service foncier de la mairie. La rencontre a également connu la présence effective des membres du Comité villageois de développement (CVD) de Koubri-Centre, des autorités coutumières et religieuses, de la coordination communale des femmes, du conseil communal des jeunes et des organisations socio-professionnelles.

D’emblée, Monsieur Nazaire Compaoré, président du CVD de Koubri-Centre, a pris la parole pour non seulement souhaiter la bienvenue aux participants, mais aussi pour saluer leur disponibilité et leur élan de patriotisme.

Après les salutations d’usage, un tour de table a permis les présentations. La parole fut ensuite donnée à Monsieur Bationo. Celui-ci a, dans un premier temps, situé le contexte de ladite rencontre, avant de faire un bref rappel de la composition, de l’organisation et du fonctionnement des différentes commissions.

Les missions assignées à ces structures, a-t-il précisé, sont entre autres : gérer les conflits fonciers à l’échelle locale, encourager le dialogue et la concertation, rechercher toujours des solutions à l’amiable avant tout contentieux, rédiger et enregistrer les procès-verbaux.

À l’issue de ces informations capitales, le chef du service foncier a présenté nommément les membres désignés pour siéger dans la CCFV, en demandant s’il y avait une objection concernant l’un d’eux. Aucune réaction n’ayant été observée, il a déclaré installés les commissaires, au nombre de neuf (09), sous les acclamations nourries de la salle. Il en fit de même pour la CFV, composée de sept (07) commissaires.

Pour clore la cérémonie, Monsieur Bationo a précisé que les membres sont choisis pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une seule fois. C’est donc sur des notes de satisfaction générale que la séance prit fin par une photo de famille.

Agence d’information du Burkina

LZ/ata