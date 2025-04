BURKINA-KOSSI-SPORT-CYCLISME-COHESION-SOCIALE

Kossi/Sport : Une course cycliste féminine pour promouvoir la cohésion sociale à Djibasso

Nouna, 24 avril 2025 (AIB)-Le président de la délégation spéciale de la commune de Djibasso, Youssouf Diallo, a présidé, ce mercredi 23 avril 2025, une course cycliste féminine pour renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble à Djibasso. Cela entre dans le cadre des activités de l’Organisation catholique pour le développement et la solidarité (OCADES).

La première édition de la course cycliste féminine a vu la participation d’une cinquantaine de femmes, sur un circuit de 1 600 m, s’est tenue le mercredi 23 avril 2025 à Djibasso.

Le point de départ a été donné devant la boulangerie Wend-Konta pour se terminer au poste de douane.

Barbara Dembelé est la première à franchir la ligne d’arrivée avec un temps mis de 3 mn 58 s a reçu la somme de 15 000 F CFA, la 2e Mariam Dembelé, 10 000 F CFA, la 3e Sarah Dembelé de Ouroko, la somme de 7 500 F CFA, la 4e Sandrine Traoré de Samekuy, 5 000F CFA et la 5e Denise Kienou de Bouakuy, la somme de 2 500 F CFA.

Les 45 autres participantes ont reçu chacune la somme de 1 000 F CFA comme prime d’encouragement.

Le coordonnateur du projet de l’OCADES, l’abbé Alexandre Taro, a souligné que le projet est celui de secours d’urgence dont la paroisse a bénéficié.

« Les activités menées dans le cadre du projet sont variées, on y trouve le volet nutritionnel qui consiste à épauler les déplacées internes et les personnes démunies en don de vivres, le volet contre la malnutrition infantile en offrant aux enfants des compléments nutritionnels », a-t-il indiqué.

Les organisateurs et les participants ont partagé un repas communautaire.

Agence d’information du Burkina.

AC/hb/bz