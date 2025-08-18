BURKINA-KOSSI-BOSQUET-PLANTATION-ARBRES

Kossi/Reboisement : Un bosquet de 575 plantes médicinales pour la santé communautaire

Nouna, 16 août 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, a présidé, ce samedi 16 août 2025, la mise en terre de plus de 575 plants composés d’une douzaine d’espèces médicinales, dans le bosquet provincial situé à Koussiri, au secteur 7 de Nouna. La cérémonie a connu la participation des associations, mouvements de jeunes et les bacheliers en immersion patriotique.

Le bosquet provincial situé à Koussiri (secteur 7) a abrité la mise en terre de 575 plants composés en majorité de plantes médicinales de différentes espèces sur une superficie de deux hectares grâce à la mobilisation de la population.

Cette activité s’inscrit dans la vision du chef de l’état, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui a annoncé une initiative ambitieuse pour le Burkina Faso le 31 décembre 2024 sur la création de bosquet de plantes médicinales et herbes tradi-thérapeutiques à l’échelle provinciale.

Le directeur provincial des Eaux et forêts de la Kossi, Hamidou Dayamba, a indiqué que cette démarche s’inscrit dans le contexte où le pays lutte contre les défis environnementaux, notamment la déforestation, la désertification et la dépendance aux médicaments importés.

Selon lui, cela vise également à renforcer la gestion durable des ressources forestière et la promotion de la médecine traditionnelle et l’amélioration de la santé publique, en impliquant les communautés locales.

Après une démonstration technique du lieutenant des eaux et forêts, Assimou Toé et la séance des questions réponses, les participants ont procédé à la plantation de ces arbres.

Pour assurer la durabilité du bosquet, la direction provinciale des Eaux et forêts s’est engagé à mener des séances de sensibilisation sur l’importance des plantes médicinales.

Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, a traduit sa fierté à la grande mobilisation autour de cette activité.

