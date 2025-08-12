BURKINA-KOSSIN-MONTEE-COULEURS

Kossi : La montée des couleurs placée sous le signe de la consolidation

Nouna, 12 août 2025 (AIB)-La traditionnelle montée des couleurs a eu lieu ce mardi 12 août 2025, au district sanitaire de Nouna sous la présidence du Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé. La cérémonie a été placée sous le signe de la consolidation.

A cet effet, le médecin chef du district sanitaire de Nouna, le Dr Roland Bama, a sollicité l’accompagnement des forces de défense et de sécurité afin de permettre aux structures de la santé de s’installer.

Dans cette même perspective le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, a exhorté les autres structures notamment l’éducation et l’administration, à être prêtes pour le service public au côté des populations réinstaller dans les villages respectifs .

Cette montée des couleurs est l’opportunité offerte à l’autorité de passer des messages de cohésion sociale, de discipline afin que les corps constitués soient en phase avec l’aspiration des plus hautes autorités du pays.

Le Haut-commissaire a plaidé pour l’union sacrée des fils et filles de la province.

