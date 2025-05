BURKINA-KOSSI-ACTIVITE-JOURNEE-COUTUMES-TRADITION

Kossi/Journée des coutumes et traditions : Le Haut-commissaire Dembelé salue l’engagement des forces combattantes

Nouna, 15 mai 2024 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembélé, a salué, le jeudi 15 mai 2025 à Nouna, l’engagement des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), dans la reconquête du territoire national. C’était lors de la célébration de la Journée des coutumes et traditions (JCT).

Instituée le 15 mai 2024, la deuxième édition de la journée des coutumes et traditions de l’année 2025, a connu la participation effective de toutes les communautés vivant à Nouna.

Il a exhorté la population au vivre-ensemble et à la cohésion sociale.

Le président du comité d’organisation par ailleurs représentant des coutumiers, a salué l’instauration de cette journée qui honore la tradition, les us et coutumes.

La journée a connu la sortie des masques en feuilles et en fibres pour dire merci à la générosité de la nature.

La danse du terroir, expression de la joie retrouvée des hommes et des femmes a agrémenté la cérémonie.

La présence des dozos dans leur apparat a attiré les attentions et magnifié leur bravoure.

Après les différentes allocutions, le rituel traditionnel a été l’immolation d’un bélier, pour solliciter la bénédiction des ancêtres.

Le savoir-faire des femmes à travers les mets locaux de différentes communautés a bien été apprécié des autorités administratives présentes aux côtés d’autres confessions religieuses.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/bz