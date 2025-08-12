BURKINA-KOSSI-IMMERSION-PATRIOTIQUE

Kossi/Immersion patriotique : Le Haut-commissaire invite les bacheliers à donner de bons exemples

Nouna, 12 août 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, a rendu visite ce mardi 12 août 2025, les bacheliers, inscrits pour l’immersion patriotique au lycée provincial. Il les a invités à donner de bons exemples et être à l’écoute des encadreurs.

Le lycée provincial, a enregistré la présence effective des bacheliers pour l’immersion patriotique d’une durée d’un mois.

Elle a pour objectif la formation des élèves aux valeurs de patriotisme et de civisme.

Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, accompagné d’une forte délégation de la sécurité et de l’administration sont allés s’imprégner ce mardi 12 août 2025, des réalités que vivent les élèves.

Il les a encouragés à donner de bons exemples et à être à l’écoute des encadreurs pour la réussite de la formation.

Noufo Dembélé a également souligné que l’ordre et la discipline doivent être des codes de bonne conduite .

Le Haut-commissaire a traduit sa satisfaction pour le bon démarrage de cette session.

Il a marqué sa disponibilité aux encadreurs, pour les accompagner durant tout le mois que durera la formation.

Agence d’information du Burkina

