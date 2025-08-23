BURKINA- KOSSI- IMMERSION-PATRIOTIQUE-VISITE-GOUVERNEUR

Kossi/Immersion patriotique : Le gouverneur Babo Pierre Bassinga échange avec les immergés

Nouna, 23 août 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, s’est rendu ce samedi 23 août 2025, au lycée provincial de Nouna, pour s’imprégner du déroulement de l’immersion patriotique.

Accompagné d’une forte délégation, le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, s’est rendu au lycée provincial de Nouna, pour s’imprégner du déroulement de l’immersion patriotique dans la Kossi.

La rencontre avec le gouverneur a débuté par l’intonation en chœur de l’hymne de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Après les mots de bienvenue du Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé à l’adresse de la délégation venue de Dédougou, le gouverneur, a d’abord situé le contexte qui a justifié l’instauration de l’immersion patriotique en faveur des élèves ayant réussi les examens scolaires et particulièrement les élèves de la classe de terminale pour cette année scolaire 2024-2025.

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans sa vision de façonner des élèves de type nouveau, qui aiment leur patrie, susceptibles de la défendre à travers un engagement sans faille, a pris en compte la formation en instruction civique, patriotique et la discipline militaire, des jeunes bacheliers dans le cadre de l’immersion patriotique.

Cette vision partagée du Chef de l’état est à l’origine de l’instauration de l’immersion patriotique au Burkina Faso, le pays des Hommes intègres.

A l’endroit des instructeurs, Babo Pierre Bassinga, a traduit toute la reconnaissance des plus hautes autorités du pays pour le travail abattu à savoir, la mémorisation de l’hymne de l’AES et l’instauration de la discipline au sein des élèves admis à l’immersion.

Tour à tour, Yimien Salomé et Reine Koeta, ont voulu comprendre le caractère obligatoire de l’immersion patriotique, condition nécessaire à l’inscription dans les universités publiques et privées.

Jonas Koné, handicapé visuel, a interrogé sur sa condition d’handicap à l’université de Dédougou, d’autant plus qu’il n’y a pas un docteur en braille.

A cette question, le directeur régional en charge de l’Enseignement secondaire de Bankui, Raoul Sanon, a suggéré à l’intéressé d’adresser un projet de lettre qu’il va soumettre au ministre de tutelle pour un meilleur accompagnement.

Les acteurs qui accompagnent les immergés, les infirmiers, les enseignements et les Forces de défense et de sécurité (FDS), ont reçu les encouragements du gouverneur de la région.

M. Bassinga a d’abord rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses avant la rencontre avec les immergés et c’est sur des notes d’espoir que la délégation a pris congé des immergés.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/oo