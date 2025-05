BURKINA-KOSSI-EXAMEN-SCOLAIRE

Kossi/Examens scolaires : Le top de départ des épreuves sportives du BEPC, BEP et du CAP

Nouna 5 mai 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, a donné, le 05 mai 2025, le top de départ des épreuves sportives du BEPC, du BEP et du CAP de la session de 2025, au lycée provincial de Nouna.

Les épreuves sportives se déroulent du 5 au 8 mai 2025 pour le BEPC et du BEP et du 9 au 10 mai 2025 pour le CAP dans la province de la Kossi.1707 candidats au BEPC répartis dans 7 jurys dont 5 à Nouna et 2 à Djibasso et 97 candidats au BEPC et au CAP dont 7 dispensés.

Accompagné du président de la délégation spéciale de la commune de Nouna, Souleymane Tiono et de la Sécurité, le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, a lancé un poids de 5 kilogrammes.

Il a salué les élèves et les encadreurs pour leur résilience et a ensuite souhaité une bonne session aux candidats.

