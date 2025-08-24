Burkina-Kossi-Infrastructure-Axe-Doumbala-Djibasso

Kossi/Engagement citoyen : Une association construit une bretelle reliant Doumbala à Djibasso

Djibasso, 24 août 2025 (AIB)- L’association TAN-ERE a construit ce samedi, une bretelle reliant les communes de Doumbala et Djibasso. La réalisation de cette infrastructure a été rendu possible grâce à un bienfaiteur et commerçant de la localité, Didier Konaté, qui a fait don de 4 tonnes de ciment pour la circonstance.

Suite à l’effondrement du Pont de Manidara, l’association TAN-ERE s’est fixé pour objectif la réalisation d’une bretelle reliant les communes de Djibasso et Doumbala.

Le but était de faciliter la circulation sur cet axe afin de permettre aux populations de vaquer sereinement à leurs occupations. Le donateur, Didier Konaté, commerçant, a voulu joindre l’utile à l’agréable en apportant sa contribution pour la réalisation de la bretelle.

Les riverains se sont mobilisés en apportant du gravier, du sable, des tricycles et des charrettes pour la réalisation de l’ouvrage.

Le secrétaire général de l’association, Mathieu Diarra, a au nom du président, remercié tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette activité qui est une participation citoyenne au plan local en vue de la construction du pays.

