BURKINA-KOSSI-EDUCATION-INITIATIVE-CHAMP

Kossi/Ecole de Ouroko : Les parents d’élèves réalisent un champ scolaire pour la cantine endogène

Nouna, 16 juil. 2025 (AIB)- Les parents d’élèves de l’école de Ouroko de Djibasso, se sont mobilisés, ce mercredi 16 juillet 2025, pour réaliser le champ scolaire, dans le cadre de l’initiative présidentielle, pour la promotion de la cantine endogène et le bien être des écoliers.

Sous la coordination du bureau de l’Association des parents d’élèves (APE), les parents d’élèves et les mères éducatrices de l’école de Ouroko, se sont mobilisés, ce mercredi 16 juillet 2025, pour la réalisation du champ scolaire d’un hectare et demi et ont mis en terre de l’arachide et du haricot.

Cette mobilisation entre dans le cadre de l’initiative présidentielle, celle de la promotion de la cantine endogène pour le bien être des écoliers.

Le président APE de l’école de Ouroko, Anatole Dembelé, s’est dit ému de la forte mobilisation.

A travers des bénédictions, il s’est dit honoré de la dynamique des parents d’élèves.

En rappel, dans la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Djibasso, les écoles de Kié, Manidara et l’école de Djibasso B, sont dans la même dynamique.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo