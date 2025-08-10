Kossi / Djibasso : Entretien du champ scolaire

Djibasso, 10 juillet 2025 (AIB)-Les parents d’élèves de l’école de Ourouko se sont mobilisés, samedi 9 juillet 2025, pour désherber le champ scolaire d’une superficie de 1,5ha.

À l’appel du bureau de l’Association des parents d’élèves (APE), les parents se sont investis pour donner un éclat au champ de l’école en le débarrassant des mauvaises herbes.

Sur une superficie d’un hectare et demi, l’arachide et le haricot ont été mis en terre afin d’améliorer l’alimentation des élèves au cours de la rentrée scolaire 2025-2026. Cette activité s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre de l’initiative présidentielle visant la promotion de la cantine endogène.

À l’issue de cette forte mobilisation, le porte-parole des sages, Nena Ezekiel Dembélé, a remercié l’ensemble des participants pour leur engagement en faveur de l’éducation des enfants.

En rappel, l’école primaire publique de Ourouko est une structure éducative de six classes normalisées, accueillant 372 élèves. Elle compte trois (3) classes construites en dur, une classe sous tente offerte par l’UNICEF et deux (2) classes en banco. Ces dernières sont le fruit des efforts des parents d’élèves, mais elles sont en mauvais état, car soutenues par des supports en bois.

À cet effet, le président du bureau APE, Anatole Dembélé, et son adjoint, Jacques Dembélé, lancent un appel aux bonnes volontés ainsi qu’aux fils et filles du village pour soutenir la construction de nouvelles salles de classe, afin que les élèves bénéficient de meilleures conditions d’apprentissage.

Agence d’Information du Burkina