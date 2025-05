BURKINA-KOSSI-COUR-SOLIDARITE-ZOOM

Kossi/Cour de solidarité de Nouna : Zoom sur un patrimoine de la révolution d’août 1984

Nouna, 18 mai 2025 (AIB)- La cour de solidarité de Nouna a été créé en 1984 sur initiative du père de la révolution d’août, le capitaine Thomas Sankara. Elle avait pour but de lutter contre la mendicité, les enfants talibés, de la rue et surtout de venir en aide aux personnes vulnérables notamment les personnes en situation de handicap. Constat.

La cour de solidarité de Nouna, créée en août 1984 par le capitaine Thomas Sankara, visait à offrir un refuge et un soutien aux personnes en difficulté ou en rupture sociale comme les talibés, les enfants de la rue et les personnes en situation de handicap.

L’institution bénéficie de nos jours, d’un gestionnaire pour la coordination des activités qui y sont menées.

Avec un personnel assez réduit, les appuis en conseil et d’éducation, l’appui psychologique ainsi que la prise en charge psycho-sociale, sont les activités phares.

Dans le contexte humanitaire difficile, marqué par le déplacement des populations, la précarité et les défis socio-économiques, la cour de solidarité n’a pas été épargnée.

Fort de ce constat, le directeur en charge de l’Action humanitaire, Alassane Kagoné tout comme le secrétaire général de la province de la Kossi, Firmin Bassolé, ont plaidé auprès des opérateurs économiques et des personnes ressources afin qu’ils aient un regard compatissant à l’égard des pensionnaires.

Les doléances se résument à la construction de latrines, la réhabilitation de la borne fontaine, la réhabilitation du bâtiment des pensionnaires, l’électrification de la cour, la dotation en matériels de couchage et surtout l’augmentation du financement des micro-projets.

Le secrétaire général de la province de la Kossi, a appelé les filles et fils de la province et aux personnes de bonne volonté, pour plus de solidarité à l’endroit des pensionnaires de la cour de solidarité de Nouna.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo