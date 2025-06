BURKINA-KOSSI-EDUCATION-CULTURE-ACTIVITES-CLOTURE

Kossi/Clôture des activités pédagogiques : Les élèves montrent leur savoir-faire

Nouna, 31 mai 2025 (AIB)- Le Cadre de formation technologique et d’insertion professionnelle (CFTIP) et l’école primaire Le Colibri, ont clôt leurs activités pédagogiques, ce vendredi 30 mai 2025 à Nouna. Les élèves ont présenté des sketchs, des ballets, des récitals et des innovations pédagogiques au sein de l’établissement.

La double crise humanitaire et sécuritaire, marquées par le déplacement massif des populations et la fermeture des écoles a contraint l’abandon des classes pour certains élèves.

Fort de ce constat, l’association » enfants égal espérance » a accueilli des enfants de plusieurs localités en vue de leur donner une chance.

L’école le colibri a ouvert ses portes dans l’urgence humanitaire pour accueillir certains enfants d’abord sous forme de foyer d’accueil puis comme école primaire privée à part entière.

Son objectif c’est d’offrir un internat sécurisé pour accueillir les enfants déplacés et déscolarisés à cause de l’insécurité.

Face aux mutations du monde actuel et la nécessité de former une jeunesse résiliente adaptable et compétente, l’école Le Colibri a étendu son projet initial en intégrant le Cadre de formation technologique et d’insertion professionnelle.

Dans le cadre de la clôture des activités pédagogiques ce vendredi 30 mai 2025 à Nouna, les élèves du Cadre de formation technologique et d’insertion professionnelle (CFTIP) et l’école primaire Le Colibri, ont présenté des sketchs, des ballets, des récitals et des innovations pédagogiques.

Son objectif c’est d’aligner l’école avec les exigences du vingt unième siècle, en développant une culture du numérique dès l’école primaire, précisément à partir de la classe de CE2, c’est aussi maîtriser les outils informatiques et savoir exploiter l’intelligence artificielle.

En réfléchissant à leur avenir, l’initiation au maraîchage est apparue et la mise en place de poulailler également, les métiers numériques se sont imposés pour répondre à l’évolution du monde.

Le CFTIP a su combiner l’enseignement traditionnel à l’éducation numérique, faisant du cadre de formation une école pas comme les autres, mais une porte ouverte vers l’avenir.

Selon le directeur du CFTIP, Georges Kouda «Nous voulons apporter notre contribution au développement du pays ».

Pour lui, le cadre de formation à sa particularité, les élèves déplacés qui y sont ne paient pas de scolarité étant issus de milieux défavorisés.

A travers des démonstrations de dépannage, l’identification de pannes et des composantes de l’ordinateur, l’assistance a pu constater la prouesse des élèves.

Selon Hésita Dao et Soumaïla Zerbo, élèves de la classe de 3e, en arrivant au centre, ils étaient bien ignorant dans la connaissance de l’outil informatique.

Aujourd’hui ils peuvent s’auto employer grâce à la maîtrise de l’intelligence artificielle en faisant des films, créer des logos en un temps record, faire du marketing commercial.

Des sketchs pour décrire la situation des personnes déplacées internes en difficulté d’alimentation et pour mettre en valeur la connaissance informatique, des ballets du terroir, ont agrémenté la cérémonie de clôture.

« La vision du cadre de formation c’est d’être en phase avec l’évolution du monde », a souligné M. Kouda.

Une prière collective pour la nation a été dirigée par le pasteur Mamadou Konaté.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo