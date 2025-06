BURKINA-KOSSI-ENSEIGNEMENT-BACCALAUREAT

Kossi/BAC 2025 : Le Haut-commissaire Noufo Dembelé apporte son soutien aux candidats

Nouna, 24 juin 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, a ouvert la première enveloppe des épreuves écrites du baccalauréat au lycée provincial de Nouna, ce mardi 24 juin 2025. Il a apporté leurs soutiens aux candidats de la session de 2025.

Les statistiques de l’examen du baccalauréat de la session de 2025, présentent un effectif de 740 inscrits dans les séries A et D dont 369 filles et 371 garçons répartis dans 3 jurys.

Le jury 12 a été délocalisé à Djibasso et logé au lycée départemental et les 2 autres jurys siégeant à Nouna dans l’enceinte du lycée provincial.

Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé et sa délégation composée du secrétaire général de la province, du président de la délégation spéciale de Nouna, des forces de défense et de sécurité et des médias, ont apporté leurs soutiens aux candidats de la session de 2025.

Avant l’ouverture de l’enveloppe dans la salle numéro 1 du jury 14, le Haut-commissaire, a traduit sa satisfaction aux élèves, aux encadreurs et aux vaillantes FDS, pour leur contribution au bon déroulement des épreuves.

Le contexte d’insécurité a obligé la direction provinciale de l’enseignement secondaire à faire un parallèle avec la session précédente, ce qui donne un recul de moins de 94 candidats inscrits.

En résumé 834 candidats étaient inscrits à la session de 2024.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/ar