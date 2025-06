BURKINA-KOSSI-ENSEIGNEMENT-SECONDAIRE

Kossi : 182 candidats à la conquête du baccalauréat de la session de 2025 dans le jury de Djibasso

Djibasso, 24 juin 2025 (AIB)- Le jury de Djibasso, à l’instar des autres localités, a débuté, ce mardi 24 juin 2025, les épreuves écrites de l’examen du baccalauréat. 182 candidats dont 79 filles et 103 garçons, se sont inscrits pour la composition de l’examen.

Au lycée départemental de Djibasso, le jury 12 délocalisé à cet effet, s’est installé pour la session de 2025.

Les élèves sont répartis en deux séries, A4 avec 115 candidats inscrits dont 58 filles et 57 garçons et la série D, 67 candidats dont 21 filles et 46 garçons, avec 33 acteurs mobilisés.

Le vice-président de la délégation spéciale de Djibasso, Soumaïla Ganamé, a ouvert la première enveloppe, accompagné d’une forte délégation et des autorités militaires et paramilitaires.

Il a exhorté les futurs bacheliers à s’armer de courage et de patience et leur a souhaité une bonne chance.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/ar