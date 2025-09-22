Koper : l’équipe d’encadrement pédagogique contrôle la présence du personnel dans les écoles

Koper, 17 septembre 2025 (AIB)-Le chef de la circonscription d’éducation de base (C/CEB) de Koper, Parfait Ouédraogo, accompagné des encadreurs pédagogiques, a effectué un contrôle de présence des enseignants dans les écoles de la commune, le lundi 15 septembre dernier.

Répartis en groupes de sortie, le C/CEB et les encadreurs pédagogiques ont visité l’ensemble des 29 écoles de la commune de Koper afin de superviser la rentrée administrative des enseignants. Cette supervision visait à constater l’effectivité de la reprise et à vérifier la présence des acteurs sur le terrain.

C’est dans ce cadre que les écoles de Kpaï et de Bengane ont reçu la visite de l’inspecteur Tierba Hien. Celui-ci s’est dit satisfait de trouver le personnel de l’école de Bengane au complet. À Kpaï, en revanche, deux absences ont été relevées.

« Votre présence marque le départ d’une nouvelle année scolaire. Je vous souhaite une bonne reprise dans la santé et vous encourage à garder votre dynamisme », a-t-il adressé aux enseignants des deux écoles.

Dans les autres établissements, les encadreurs ont délivré les mêmes messages d’encouragement afin de galvaniser les acteurs de l’éducation pour un meilleur rendement au cours de l’année scolaire 2025-2026.

Agence d’Information du Burkina

BBH/sz/ata