BURKINA-KOOSIN-PLAIDOYER-FEMMES.

Koosin/Violences basées sur le genre : Un atelier de plaidoyer pour sensibiliser la population sur la question

Nouna, 3 déc. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a présidé, ce mercredi 3 décembre 2025 à Nouna, un atelier de plaidoyer sur les Violences basées sur le genre (VBG) sous le thème : «16 jours d’activisme « Unissons-nous pour mettre fin aux violences faites aux femmes et filles», en présence d’autorités administratives, traditionnelles coutumières et religieuses et de la société civile.

L’atelier de plaidoyer a été organisé par la direction provinciale de l’action humanitaire et de la solidarité nationale en collaboration avec la coordination provinciale des femmes, financier par les partenaires.

Dans la province de la Koosin, les femmes et les jeunes filles sont les plus exposées aux Violences basées sur le genre (VBG).

Afin de sensibiliser la population sur l’ampleur de la question, trois communications ont été présentées.

D’abord un exposé linéaire sur l’organisation judiciaire au Burkina Faso, un autre sur a prise en charge juridique des VBG et enfin l’état des lieux de la violence basée sur le genre dans la province de la Koosin.

La communication du procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Nouna, Armel Noumassi Sama, a fait ressortir l’organisation judiciaire au Burkina Faso dans sa première communication.

La seconde communication a présenté le cadre juridique qui encadre les différentes procédure.

L’état des lieux des VBG dans la province, fait ressortir 493 cas de VBG a la période de 2023 à 2025.

On y trouve des violences physiques, psychologiques, sexuelles, culturelles, économiques et patrimoniales.

La plupart de ces cas sont des femmes et jeunes filles, dont l’âge varie entre 0 à 17 ans pour les filles et plus de 18 ans pour les femmes.

«Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt, les données enregistrées sont nettement en deçà de la réalité», selon le point focal provinciale, Mariétou Valérie Yaro.

A travers un message de plaidoyer, la porte-parole de la coordination provinciale des femmes, Mema Sanogo Kanazoé, a appelé à plus d’engagement ferme contre les VBG dans tous les secteurs d’activités et a ajouté que le silence tue et l’inaction aggrave.

Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a invité les leaders communautaires, les enseignants, les agents de santé, les parents, les OSC, les institutions et les médias a joué leur partition.

«Ce combat n’est pas seulement celui de la femme, c’est un combat de la société de la justice et de l’humanité toute entière», a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

AC/HB/OO