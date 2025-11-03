BURKINA-KOOSIN-RELIGION-DON-VDP

Koosin/Solidarité : Des femmes de l’Union de l’alliance chrétienne offrent des vivres pour galvaniser les VDP

Bourasso, 3 nov. 2025 (AIB)- L’Union des femmes de l’alliance chrétienne (UFAC), a offert, ce dimanche 2 novembre 2025, des vivres aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) à l’occasion d’une séance d’évangélisation.

« Après trois ans d’exils forcé, nous sommes très contentes de célébrer le Christ sur la terre que nos grands parents nous ont légué », selon la responsable des femmes de cette église locale, Angèle Tiawara.

Elle a indiqué que cette fête est marquée par des chants d’adoration et des louanges à l’honneur du Christ.

A la clôture de la séance d’évangélisation, la présence des autres confessions religieuses a donné plus d’éclats à la cérémonie, cela témoigne de la cohésion sociale et le vivre ensemble manifestés dans le village.

Selon le premier responsable de cette église, le Pasteur Isaac Sanou, il s’agit de la toute première fête depuis notre réinstallation.

L’église a remis des dons composés de riz d’huile, d’arômes, du sel et du sucre aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) afin de les encourager pour leur contribution à la reconquête du territoire national.

La cérémonie est placée sous le thème : « Seulement, où nous sommes arrivés, marchons d’un même pas », Philippiens 3:6.

