BURKINA-KOOSIN-DOKUY-RENTREE-ADMINISTRATIVE

Koosin/Rentrée administrative : Des enseignants bravent les eaux pour rejoindre leur poste à Kamandena

Dokuy, 15 sept. 2025 (AIB)- Des enseignants de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Dokuy, ont bravé les eaux, ce lundi 15 septembre 2025, pour se rendre dans leur poste à Kamandena, à l’occasion de la rentrée administrative 2025.

La rentrée administrative dans la CEB de Dokuy s’est tenue le lundi 15 septembre 2025, qui marque le début des préparatifs pédagogique et administrative pour l’année scolaire.

Cependant, elle a été marquée par la montée des eaux de pluie dans la matinée du 15 septembre 2025, à l’entrée du village de Kamandena, de la commune de Dokuy, province de Koosin.

Cette inondation, phénomène récurrent dans la zone, résulte du débordement des eaux d’une mare située non loin du village de Kamandena, ce qui complique l’accès à la localité.

Malgré ces conditions difficiles, les enseignants ont fait preuve d’un engagement patriotique, pour atteindre leurs postes de travail et assurer la tenue effective de la rentrée administrative.

La situation de Kamandena nécessite la mise en place d’une infrastructure durable pour canaliser les eaux de cette mare, afin d’assurer la continuité des services publiques et la sécurité des populations.

Agence d’information du Burkina

MBK/AC/hb/oo