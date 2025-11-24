BURKINA-KOOSIN-COHESIO-SOCIALE-

Koosin/Religion : L’église évangélique de Kamiankoro intercède pour la paix au Faso

Bourasso, nov. 2025 (AIB)-L’église évangélique du village de Kamiankoro, dans la commune de Bourasso, a organisé, ce dimanche 23 novembre 2025, une journée de prière pour la paix et la cohésion sociale au profit du Burkina Faso.

A l’occasion de la fête des prémices, l’église évangélique de l’Alliance Chrétienne de Kamiankoro, a organisé une journée de prière le dimanche 23 novembre 2025, pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso.

Cette prière à laquelle les autres confessions religieuses ont pris part, est également faite à l’intention des Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et l’ensemble de la population du village de Kamiankoro.

C’est une fête marquée par des chants et des danses de la part des fidèles et des invités venus des villages voisins.

Il s’agit de la première fête depuis la réinstallation du village et la joie se lit sur les visages et des retrouvailles.

«C’est une grande joie pour nous car cette année nous avons pu cultiver et récolter chez nous. Une chose dont nous avions été privés pendant deux longues années», selon le pasteur Juslain Traoré.

Le pasteur de l’église évangélique de Kamiankoro, Luc Kioho, a d’abord remercié Dieu et le chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, les FDS et les VDP pour avoir contribué à leur réinstallation.

Agence d’information du Burkina

