Koosin/Montée des couleurs : La population invitée à promouvoir les valeurs cardinales qui régissent la vie en société

Doumbala, 10 nov. 2025 (AIB)-La montée des couleurs sous le signe de l’engagement patriotique, s’est tenue ce lundi 10 novembre 2025à l’école primaire publique de Konkuy-Boho. Le directeur de l’école primaire publique a invité la population à promouvoir les valeurs cardinales qui régissent la vie en société.

Après trois années de fermeture, l’école primaire publique de konkuy-Boho à commencer à fonctionner à la faveur de la rentrée scolaire 2025-2026.

Pour marquer la présence de l’administration dans le village, le directeur de l’école, Lassina Dama, a sonné la mobilisation autour de l’école pour en faire un symbole de résilience et d’engagement patriotique.

A cet effet, la population de Konkuy-Boho, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), sont sortis pour la montée solennelle du drapeau national.

Après l’hymne national, le directeur de l’école, a passé un message de patriotisme et d’engagement à l’ensemble des participants.

« Lorsque tu souffres d’un mal, même le meilleur des médecins du Monde ne peut pas te dire c’est quelle partie du corps qui te fait mal, plus que toi-même », a indiqué M. Dama.

Il a précisé que les Burkinabè doivent soigner nos maux en promouvant les valeurs cardinales qui régissent la vie en société.

Lassina Dama, a renchérit qu’il ne faut pas attendre que le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré amène Faso Mèbo a Konkuy-Boho, mais plutôt « nous devons initier nous-mêmes des activités bénéfiques pour la population ».

Le président du conseil villageois, Jean Marie Traoré, a, au nom du chef de terre, béni tous les participants en particulier les élèves et les enseignants pour leur engagement à chacun en ce qui le concerne.

Quant au Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Doumbala, Bèta Tamini, qui n’a pas pu faire le déplacement, a manifesté sa joie à travers un message d’encouragement et de félicitations à l’endroit du corps enseignant.

Le président du conseil d’école a exprimé toute sa satisfaction de voir l’opportunité offerte aux élèves pour poursuivre les apprentissages, il a exhorté les élèves à être sages et disciplinés.

Agence d’information du Burkina

