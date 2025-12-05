BURKINA-KOOSIN-EDUCATION-SANTE

Koosin : Les élèves de Bomborokuy outillés pour mieux se protéger du paludisme

Bomborokuy, le 5 déc. 2025 (AIB)-Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, une séance de sensibilisation a été organisée, ce jeudi 4 décembre 2025, au profit des élèves de la commune de Bomborokuy sous le thème : «Diffuser les messages clés de prévention du paludisme pour éliminer les moustiques à la source et pour la protection individuelle et familiale». L’activité, pilotée par un groupe d’agents de santé communautaires et infirmiers, visait à renforcer les connaissances des jeunes sur cette maladie qui demeure l’une des principales causes de morbidité au Burkina Faso.

Au cours des séances, le jeudi 04 décembre 2025, les intervenants ont expliqué, aux élèves le mode de transmission du paludisme, principalement provoqué par la piqûre du moustique anophèles.

Les symptômes courants comme la fièvre élevée, les frissons, les maux de tête, les vomissements et la fatigue intense, ont été détaillés afin de permettre une reconnaissance rapide et une prise en charge précoce et une attention particulière a été accordée aux mesures de prévention.

Les sensibilisateurs ont insisté sur l’utilisation régulière des moustiquaires imprégnées d’insecticide, l’assainissement de l’environnement pour limiter les gîtes larvaires, ainsi que la consultation immédiate dans un centre de santé en cas de fièvre.

Ils ont également encouragé les élèves à adopter des comportements responsables en servant de relais d’information au sein de leurs familles et de leurs quartiers.

Pour les initiateurs, cette initiative vise à impliquer davantage les jeunes dans la lutte contre le paludisme.

« Les élèves sont des vecteurs de changement. Bien formés, ils peuvent contribuer à réduire considérablement la propagation de la maladie dans la communauté », a souligné l’infirmier de l’équipe cadre venu pour la circonstance, Matiédi Sogli.

Les participants se sont montrés réceptifs et engagés, témoignant de leur volonté de mettre en pratique les conseils reçus.

Cette activité s’inscrit dans les efforts continus visant à renforcer l’éducation sanitaire dans la commune de Bomborokuy, dans l’espoir de réduire durablement l’incidence du paludisme. .

Il s’agit d’un projet de INTERNATIONAL RESCUE COMMITEE (IRC) dont MENTOR INITIATIVE s’occupe de la mise en œuvre d’un volet qu’est la prévention sur le paludisme.

Agence d’information du Burkina

II/AC/HB/OO