Koosin : Les bacheliers de l’immersion patriotique s’attaquent aux mauvaises herbes du centre médical de Nouna.

Nouna, 27 sept. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, au côté de la 1ère promotion des bacheliers de l’immersion patriotique, ont assainit, ce samedi 27 septembre 2025, la cour du Centre médical avec antenne chirurgical (CMA) de Nouna.

Les bacheliers de l’immersion patriotique se sont donnés rendez-vous le samedi 27 septembre 2025, pour débarrasser la cour du CMA de Nouna de ses immondices et la rendre propre.

Ce geste patriotique met en valeur l’instruction civique dont les élèves ont bénéficié durant leur temps d’apprentissage.

Le Haut-commissaire de la province de la Kossin, Noufo Dembelé, a salué l’esprit d’engagement des nouveaux bacheliers pour la cause commune.

Sa présence ainsi que celle du proviseur du lycée provincial Emmanuel Coulibaly, témoignent de l’intérêt que les autorités portent à l’endroit des élèves, afin qu’ils soient des citoyens capables d’aimer et de défendre sa patrie,

« L’absence de quelques élèves s’explique par leur volonté de s’inscrire dans des universités de leur choix et pour d’autres rendre visite aux parents qui ne sont pas à Nouna », selon le proviseur.

Le Médecin chef du district sanitaire (MCD), Docteur Roland Bama, les a remerciés pour le choix porté sur le CMA et leur a souhaité une bonne rentrée universitaire.

