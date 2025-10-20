BURKINA-KOOSIN-CLÔTURE -CONFÉRENCE

Koosin : Le PDS de Dokuy salue l’engagement des enseignants pour leur résilience au cours de l’année scolaire

Dokuy 18 Oct. 2025(AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Dokuy, Abdoul Ouahhidi Sibiri 2 Guingané, a présidé, ce samedi 18 octobre 2025, la conférence pédagogique annuelle des enseignants.il a salué l’engagement professionnel des enseignants de sa commune.

Cette cérémonie de clôture de la conférence pédagogique annuelle des enseignants, le samedi 18 octobre 2025, a été marquée par la remise d’attestations de mérite et de félicitations aux enseignants de la Circonscription d’éducation de base (CEB), pour leur résilience remarquable au cours de l’année scolaire 2024-2025.

Selon le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB), Anselme Taro, cette initiative vise à encourager les enseignants pour les sacrifices consentis dans la bonne gestion des écoles, et les actions menées pour la réouverture de certaines écoles et aussi pour la réalisation d’un taux de succès remarquable de 100% à l’issue de l’examen du CEP de la session de 2025.

En prélude à la cérémonie de clôture le président de la délégation spéciale a échangé avec les enseignants sur plusieurs préoccupations majeures, notamment le retour du siège de la mairie, la réfection des logements et la construction où la réfection de certaines latrines.

L’approvisionnement en eau potable des écoles et la réhabilitation du réseau téléphonique n’ont pas été oublié.

A toutes ces préoccupations, le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Dokuy, Abdoul Ouahhidi Sibiri 2 Guingané, a promis de tout mettre en œuvre pour soulager les populations et renforcer la résilience des fonctionnaires présents à Dokuy .

M. Guingané a souhaité une bonne année scolaire 2025-2026 et un bon retour dans les familles respectives.

Agence d’information du Burkina

MBK/AC/hb/oo