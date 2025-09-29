BURKINA-KOOSIN-ROUTE- NETTOYAGE

Koosin : La veille citoyenne du village de Sikoro s’implique pour le nettoyage de la voie menant à Bourasso

Bourasso, 27 sept. 2025 (AIB)-La veille citoyenne du village de Sikoro, a mobilisé la population, ce samedi 27 septembre 2025, pour nettoyer la voie principale reliant ledit village à Bourasso, chef-lieu de la commune.

« L’activité s’inscrit dans la continuité d’une série d’activités prévues par la veille citoyenne », selon le président du mouvement, Bihèjoumou Coulibaly.

Des jeunes et des vieux armés de haches et de coupes-coupes, ont débarrassé le long de la voie des touffes et arbustes.

« Nous offrons une leçon de civisme, de résilience et d’engagement patriotique à toute la population de la commune, c’est un exemple que l’on doit suivre », a affirmé le secrétaire général de la veille citoyenne, Tankian Coulibaly.

Une séance de sensibilisation sur la cohésion sociale, le respect mutuel et l’intérêt général.

« Le respect des consignes de sécurité demeure une exigence de la part de tout un chacun », selon un responsable VDP de la commune.

