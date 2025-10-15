BURKINA-KOOSIN-ASSAINISSEMENT-VEILLE-CITOYENNE

Koosin : La veille citoyenne de Dokuy assainit les locaux de l’administration

Dokuy, 13 oct. 2025 (AIB)- A la faveur de la 2e édition des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, la veille citoyenne de la commune rurale de Dokuy, a assainit, ce lundi 13 octobre 2025, l’enceinte de la direction en charge de l’Agriculture et de la Circonscription d’éducation de base (CEB).

Munis de pioches, de dabas et de matériels utiles à l’activité de nettoyage, les membres de la veille citoyenne ont d’abord pris d’assaut la cour de la Circonscription d’éducation de base (CEB) et de la direction en charge de l’Agriculture, pour débarrasser les mauvaises herbes.

Le président de la veille citoyenne, Amadou Sangaré, a indiqué que c’est leur devoir de rendre propres les locaux de toutes les administrations présentes à Dokuy, pour permettre aux agents de travailler en toute quiétude.

Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Dokuy, Anselme Taro, a remercié et encouragé les membres de la veille citoyenne pour leur engagement patriotique et de participation citoyenne au profit de la commune.

En rappel, la veille citoyenne depuis sa mise en place dans la commune, s’est engagée dans plusieurs activités endogènes.

Amadou Sangaré, a souhaité que cette initiative fasse tache d’huile dans les autres villages de la commune.

Agence d’information du Burkina

MBK/AC/hb/oo