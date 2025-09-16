BURKINA-KOOSIN-EDUCATION-RENTREE-ADMINISTRATIVE

Koosin : La réouverture de 72 écoles en perspective pour la rentrée scolaire 2025-2026

Nouna, 16 sept. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de Koosin, Noufo Dembelé, a présidé, ce lundi 15 septembre 2025 à Nouna, un cadre de concertation entre les acteurs de l’éducation, les autorités administratives et les Forces de défense et de sécurité (FDS). La rentrée scolaire 2025-2026 et la réouverture de 72 écoles, étaient au centre des échanges.

La volonté des autorités du pays est le retour des services sociaux de base dans les zones conquises aux mains des terroristes.

Dans le souci de permettre un meilleur retour des professeurs des écoles et des lycées et collèges dans les localités respectives, un cadre de concertation s’est tenu le lundi 15 septembre 2025 à Nouna, en vue d’échanger autour des préoccupations majeures des acteurs concernés.

Au niveau de l’enseignement primaire, Aimé Urbain Bamouni, a d’abord présenté les acquis au niveau des Circonscriptions d’éducation de base (CEB), les défis qui se présentent et les perspectives pour une année scolaire 2025-2026 avec des résultats probants.

Selon le responsable de l’équipe d’encadrement, 72 écoles sont en instance de réouverture, 25 relocalisées et 7 centres d’éducation préscolaires en perspective d’ouverture

Après un exposé sur la situation des écoles et établissements d’enseignement, les présidents des délégations spéciales et les chefs de circonscriptions d’éducation de bases ont apporté des éclairages sur les difficultés des écoles.

Le commandant du 53e Régiment d’infanterie commando (RIC), à travers une cartographie détaillée, a présenté les perspectives d’ouverture et de réouverture.

Les partenaires sociaux ont souhaité l’application effective des recommandations issues du cadre de concertation.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire de Kossin, Karfa Ferdinand Boni, a présenté la carte pédagogique de la province en précisant les probabilités de réouverture des établissements secondaires avec l’accompagnement des autorités en charge de la sécurité.

Les préoccupations majeures des acteurs de l’éducation se résument à l’organisation des convois sécurisés.

Des doléances et des plaidoyers formulés ont été transmis au Haut-commissaire de la province de Koosin, Noufo Dembelé, qui a promis les examiner et les porter si nécessaire à qui de droit.

Dans son adresse, M. Dembélé, a rendu un hommage aux enseignants victimes de terrorisme à travers l’observation d’une minute de silence à leur mémoire.

Il a insisté sur l’objectif de la rencontre qui est de s’accorder sur l’essentiel, avec les responsables sécuritaire avec des perspectives de réouverture des écoles.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement primaire de Koosin, Adama Dao, a remercié les autorités pour la tenue effective de ce cadre de rencontre.

Il a souligné que les recommandations issues de ce cadre de rencontre seront documentées et serviront de boussole pour les acteurs de l’éducation dans la Koosin.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/oo