Koosin : La rentrée scolaire 2025-2026 placée sous le signe de la résilience et de l’engagement.

Djibasso, 1er oct. 2025 (AIB)- Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CEB) de Djibasso, Pascal Coulibaly, a effectué une tournée d’inspection dans les écoles relevant de sa circonscription, ce mercredi 1er octobre 2025, à la faveur de rentrée scolaire 2025-2026.

Cette visite du CCEB de Djibasso, Pascal Coulibaly, ce mercredi 1er octobre 2025, a pour but de constater l’effectivité de la rentrée dans les écoles, encourager les enseignants présents et recueillir les difficultés rencontrées.

Le premier déplacement du CCEB s’est effectué à l’école de Ourouko.

La reprise est effective dans les établissements post-primaire et secondaire avec la présence remarquée des directeurs d’écoles et les chefs d’établissement.

Ensemble, les communautés scolaires de Djibasso entendent faire de cette année scolaire 2025-2026 une année d’espoirs d’engagement collectifs au service des élèves.

Agence d’information du Burkina

