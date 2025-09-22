BURKINA-KOOSIN-EDUCATION-ASSAINISSEMENT

Koosin : La population du village de Sikoro se mobilise pour assainir le domaine scolaire

Bourasso, 21 sept. 2025 (AIB)- La population du village de Sikoro, armée de pioches, de coupes-coupes et de râteaux, s’est mobilisée, ce samedi 19 septembre 2025, pour assainir la cour de l’école du village, à quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026.

A l’appel des personnes ressources du village de Sikoro, la population a investi très tôt la cour de l’école, armée de pioches, de coupes-coupes et de râteaux, pour assainir la cour de l’école.

Le chef de village, Dabou Coulibaly, a remercié la population pour avoir sacrifié un peu de leur temps pour la cause des enfants.

Il a indiqué que « notre ambition est de voir l’ouverture des classes au compte de l’année scolaire 2025-2026 ».

En rappel, le village de Sikoro s’est réinstallé courant mai 2025, après cinq ans d’abandon.

