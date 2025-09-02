BURKINA-KOOSIN-MONTEE-COULEURS

Koosin : La montée des couleurs sous le signe de l’engagement patriotique

Nouna, 2 sept. 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province da la Koosin, Firmin Bassolé, a invité la population, ce mardi 2 septembre 2025, lors de la montée des couleurs à la direction provinciale des Eaux et forêts, à plus d’engagement patriotique dans l’abnégation au travail.

La solennelle montée tournante des couleurs, s’est déroulée le mardi 2 septembre 2025 à la direction provinciale des Eaux et forêts, en présence des responsables et chefs de services, des autorités traditionnelles, religieuses et des forces vives de la Koosin.

Les participants ont repris en chœur l’hymne national pour accompagner la montée du drapeau, symbole puissant de l’identité Burkinabé, de notre histoire et de nos valeurs.

Le secrétaire général de la province de la Koosin, Firmin Bassolé a, au nom du Haut-commissaire, salué la forte mobilisation de la population autour du drapeau national.

Il a aussi rendu un vibrant hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), qui, grâce à leur combativité et leur bravoure, ont permis aux populations de mener à bien les travaux champêtres et leurs activités économiques.

« A chaque montée des couleurs, nous avons le devoir de rappeler à la population que la Révolution progressiste et populaire (RPP) qui est en marche depuis octobre 2022 sous l’impulsion du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré », a indiqué M. Bassolé.

Le lieutenant des Eaux et forêts, Assimou Toé, a, au nom de sa hiérarchie, remercié l’ensemble des participants pour le choix porté à la direction provinciale.

« Aujourd’hui plus que jamais nous n’avons pas le droit de nous contenter de regarder passer le train de l’histoire en critiquant le conducteur. Nous sommes tous dans le train et nous devons tous contribuer à le faire avancer à travers notre engagement», a précisé le lieutenant des Eaux et forêts.

Agence d’information du Burkina

