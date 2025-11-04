BURKINA-MONTEE-COULEURS

Koosin : La montée des couleurs sous le signe de l’engagement patriotique

Nouna, 4 nov. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a présidé, ce mardi 4 novembre 2025 à la maison d’arrêt et de correction, la cérémonie tournante de montée des couleurs nationales, placée sous le signe de l’engagement patriotique.

A l’entame de la cérémonie, les autorités administratives, coutumières et religieuses ont repris en chœur l’hymne national, le ditanyè pour communier avec la mère patrie.

Le directeur de la maison d’arrêt et de correction de Nouna, Cyril Tapsoba, a remercié les autorités pour le choix porté sur la maison commune et a ensuite salué la cohésion entre les Forces de défense et de sécurité (FDS).

Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, dans son message à l’ensemble des forces vives de la province, a salué l’engagement des FDS ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

« Leur sacrifice permet à chacun de vaguer à ses occupations quotidiennes. Le choix de la maison d’arrêt et de correction de Nouna, c’est être en phase avec les réformes engagées au niveau de la justice», a-t-il indiqué.

La refondation de l’Etat sous le leadership du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, s’est traduit pour une éducation de qualité, une amélioration de la qualité des soins à travers la réouverture des Centres santé et de promotion sociale (CSPS).

L’initiative présidentielle pour l’amélioration du cadre de vie, Faso Mêbo, dont le lancement est intervenu à Boromo, dans la région des Bankui, par le Haut-commissaire, a pour but de déployer les brigades pour des travaux d’intérêt public.

Le premier responsable de la province du Koosin, a remercié les opérateurs économiques de la province pour avoir gratifié les VDP de vivres, sans oublier la contribution d’une religieuse qui a bien voulu garder l’anonymat.

L’engagement de la population a été salué par les contributions multiformes.

