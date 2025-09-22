BURKINA-KOOSIN-HOMMAGE-FONCTIONNAIRES-POLICE

Koosin : La commune de Djibasso rend hommage à 6 fonctionnaires de police

Djibasso, 22 sept. 2025 (AIB)-Le vice-président de la délégation spéciale de la commune de Djibasso, Soumaïla Ganamé, a présidé, ce samedi 20 septembre 2025, la cérémonie d’aurevoir et d’hommage à 6 fonctionnaires de police, appelés à servir dans d’autres localités du pays.

Après de loyaux services rendus à la commune de Djibasso, la commune a rendu hommage, le samedi 20 septembre 2025, à 6 fonctionnaires de police, appelés à d’autres fonctions, dans le respect de la personne humaine.

Le représentant de la chefferie coutumière, Hassa Dembelé, a félicité les policiers pour leur engagement au service de la commune.

Il leur a ensuite formulé des bénédictions pour la suite de leur carrière.

Le commissaire de police, Sayouba Kinda, a au nom des partants, exprimé sa gratitude à la population pour la bonne collaboration entre Forces de défense et de sécurité (FDS) et la population.

Le commissaire de police, Dieudonné Sana, a, à son tour loué l’engagement et le dévouement de ses agents qui viennent d’être affectés.

En guise de conseil, il a souhaité que ses agents gardent les mêmes comportements pour la suite de leur mission.

Le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Djibasso, Soumaïla Ganamé, a remercié les agents affectés, en soulignant leur professionnalisme et leur sens du devoir.

Agence d’information du Burkina

MT/AC/hb/oo