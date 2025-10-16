BURKINA-KOOSIN-COMMEMORATION-JOURNEE-ENGAGEMENT-PATRIOTIQUE

Koosin : La CEB de Dokuy commémore la journée d’engagement patriotique

Dokuy, 16 oct. 2025 (AIB)- Dans le cadre des journées d’engagement patriotique, le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Dokuy, Anselme Taro, a présidé, ce jeudi 16 octobre 2025, la montée des couleurs à l’école primaire publique de Dokuy. Cette activité a réuni les enseignants, les élèves, les VDP ainsi que plusieurs responsables éducatifs autour des valeurs de citoyenneté et de patriotisme.

La cérémonie de montée des couleurs a eu lieu le jeudi 16 octobre 2025 à l’école primaire publique de Dokuy, sous la présidence du Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Dokuy, Anselme Taro.

Au nom de l’équipe d’encadrement, l’inspecteur Abdoulaye Dera, a salué les efforts constants des enseignants et les a exhortés à cultiver les valeurs patriotiques telles que l’assiduité, la ponctualité et le don de soi pour le bien-être des enfants.

Face au manque criard d’enseignants, il a invité chacun à redoubler d’efforts afin d’assurer la continuité et la qualité de l’enseignement.

L’inspecteur Dera, a également encouragé les directeurs d’école à mettre rapidement en place les conseils d’école, structures désormais chargées de conduire la gestion des affaires scolaires au niveau local.

Il a adressé ses remerciements aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour les efforts consentis dans la sécurisation de la commune, avant de formuler des prières pour le retour définitif de la paix dans notre cher pays.

Agence d’information du Burkina

MBK/AC/hb/oo