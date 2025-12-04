BURKINA-JUSTICE-RETOUR-TGI

Koosin/Justice : Le tribunal de grande instance rouvre ses portes

Nouna 3 déc. 2025 (AIB)- Le ministre de la Justice des droits humains et des relations avec le parlement, garde des Sceaux, Edasso Rodrigue Bayala, a honoré de sa présence, ce mardi 2 décembre 2025, à la montée tournante des couleurs au tribunal de grande instance, qui a rouvert ses portes après trois années de délocalisation pour des raisons sécuritaires.

La justice est de retour à Nouna, après 3 années de délocalisation, pour s’engager au côté des agents publics pour contribuer au renforcement de la présence de l’état sur l’ensemble du territoire.

La présence du ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, à la montée des couleurs, a rehaussé l’éclat de la cérémonie.

Après la cérémonie de montée des couleurs, le ministre s’est entretenu avec les acteurs de la justice et le personnel de la garde de sécurité pénitentiaire .

En commençant par la visite des locaux, Edossa Rodrigue Bayala , a constaté de visu les réalisations effectuées.

A travers un échange direct avec les acteurs de la justice et le personnel de la garde de sécurité pénitentiaire, le ministre Bayala, les a exhortés à s’approprier les réformes engagées.

La nouvelle vision de la justice, selon lui, est qu’elle doit être crédible, accessible, autre qu’une justice qui s’auto isole.

«La justice doit être à l’image d’un malade qui va à l’hôpital, ce qui le préoccupe c’est des soins diligents et efficaces qui donnent la guérison psychologique», a-t-il indiqué.

A la question de savoir quelles sont les attentes des acteurs du tribunal de grande instance de Nouna, il a déclaré qu’il reste beaucoup à faire.

«Cependant, nous leur demandons de faire avec le minimum, de donner d’avantage d’eux mêmes malgré les difficultés rencontrées. Le gouvernement à travers le ministère de la justice essayera de faire dans la mesure des ressources disponibles, comme cela a déjà été fait pour le rendu de la justice», a soutenu Edasso Rodrigue Bayala.

Le procureur du Faso, Armel Noumassi Sama, a salué la présence du ministre, qui témoigne de l’intérêt du gouvernement à la province.

Agence d’information du Burkina

AC/HB/OO