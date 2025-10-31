BURKINA- KOOSIN-EDUCATION JOURNEE-HOMMAGE

Koosin/Hommage aux victimes de l’insurrection populaire : Le Haut-commissaire invite les couches sociales à être avec le peuple

Nouna, 31 oct. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a présidé, ce vendredi 31 octobre 2025, une cérémonie sobre d’hommage aux victimes de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Il a invité les couches sociales à être avec le peuple et pour le peuple.

Les corps constitués de la province de la Koosin, ont observé une minute de silence en la mémoire des victimes de l’insurrection populaire des 30-31 octobre 2014.

Le Haut -commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a précisé le contexte dans lequel le Burkina se situe en cette période de son histoire.

Selon lui, la révolution progressiste et populaire est une émanation de la volonté populaire traduite par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

« En ce jour, il est de notre devoir de nous rappeler de nos martyrs hommes, femmes et enfants tombés sur le champ d’honneur pour la liberté », a souligné M. Dembelé.

Il a indiqué que le sacrifice des victimes de l’insurrection populaire ne doit pas être vain, il appartient aux forces vives de maintenir le flambeau de cette lutte héroïque.

Noufo Dembelé, a invité l’ensemble des couches sociales à être du bon côté de l’histoire, à savoir pour le peuple et avec le peuple.

Agence d’information du Burkina

AC/HB/OO