Koosin/Fête des Prémices à la paroisse de Djibasso : Une messe d’action de grâces pour les bonnes récoltes

Djibasso, 30 nov. 2025 (AIB)-La paroisse de Djibasso, a célébré, ce dimanche 30 novembre 2025, la traditionnelle fête des Prémices en l’honneur des bonnes récoltes de l’année.

La messe d’action de grâce, célébrée le dimanche 30 novembre 2025, par le curé Alexandre Taro, a permis aux fidèles catholiques de rendre grâce au Seigneur pour ses bénédictions et de prendre part à une cérémonie empreinte de joie et de recueillement.

Ce dimanche revêt une double importance pour la communauté chrétienne de Djibasso, car il marque également le premier dimanche de l’Avent.

Un moment fort du calendrier liturgique, où l’église invite les croyants à la vigilance, à la conversion et à l’espérance.

La messe a été l’occasion de rappeler aux fidèles les enseignements de ce temps liturgique particulier, la reconversion, la réconciliation et la préparation à la venue du Christ.

Dans son homélie, le curé Taro, a insisté sur l’importance de la paix et de la fraternité dans la société, en citant le passage de la liturgie du jour, «On ne lèvera plus l’épée nation contre nation. On ne s’entraînera plus à la guerre ».

Un message de paix et d’unité qui résonne particulièrement dans un contexte où les tensions internationales restent une préoccupation mondiale et surtout avec le terrorisme qui sévit dans notre pays et l’ensemble de l’AES.

Les fidèles, touchés par ces paroles, ont exprimé leur joie et leur gratitude, notamment les agriculteurs qui ont pu bénéficier de récoltes abondantes cette année.

« Je suis très heureux d’avoir récolté, et je rends grâce au Seigneur pour ses bénédictions », a confié un fidèle de la paroisse, visiblement ému par la cérémonie.

Ce moment spirituel fort s’inscrit dans la continuité de l’engagement de la paroisse de Djibasso à promouvoir les vertus chrétiennes et à renforcer les liens fraternels au sein de la communauté.

En ce début d’Avent, les fidèles de Djibasso sont invités à entrer dans ce temps de préparation, de prière et d’espérance, tout en nourrissant leur foi dans un climat de paix et de solidarité.

Des représentants des églises protestantes ont répondu présents à cette cérémonie témoignant de la solidarité comme gage de promotion de la paix tant attendue.

Agence d’information du Burkina

