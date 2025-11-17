BURKINA-KOOSIN-FASO MEBO-CONTRIBUTION

Koosin/Faso Mêbo : Le chef de canton de Soin contribue avec une tonne de ciment

Nouna 17 nov. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Nouna, Souleymane Tiono, a reçu ce lundi 17 novembre 2025, une tonne de ciment d’une valeur de 99 000 F CFA, offert par le chef de canton de Soin.

La délégation conduite par Mahamoudou Traoré, a remis lundi 17 novembre 2025, un bon d’une tonne de ciment d’une valeur de 99 000 F CFA, au Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Nouna, Souleymane Tiono en présence du secrétaire général de la commune Harouna Zerbo et du point focal développement Kassoum Dramé.

Ce geste, constitue une première contribution à l’initiative présidentielle et ouvre ainsi la voie aux différentes contributions qui sont attendues à la Mairie de Nouna.

Le PDS a salué l’initiative à sa juste valeur Faso Mèbo qui vient à point nommer car les besoins de la ville se résument essentiellement à la question d’assainissement, de voirie, et de canalisation des voies d’accès pour l’écoulement des eaux pluviales.

«C’est le lieu pour moi d’inviter les filles et fils de la province d’apporter leurs Pierres à la construction de la province», a soutenu Souleymane Tiono.

Au nom du Haut-commissaire de la province de la Koosin, le PDS, a félicité le chef de canton pour son adhésion à l’initiative présidentielle et de poser par la même occasion la première pierre à la construction de la province.

Agence d’information du Burkina

AC/HB/OO