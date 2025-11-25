BURKINA -KOOSIN-EDUCATION

Koosin/Education : Yelkouhan Abel Somé prend les rênes de la CCEB de Kombori

Djibasso, 24 nov. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Kombori, l’adjudant-chef Sansan Da, a installé, ce lundi 24 novembre 2025, l’inspecteur Yelkouhan Abel Somé, dans ses fonctions de Chef de circonscription d’éducation de Base (CCEB) de Kombori, dans la commune de Djibasso.

La cérémonie d’installation du nouveau Chef de circonscription d’éducation de Base (CCEB) de Kombori, Yelkouhan Abel Somé, a eu lieu le lundi 24 novembre 2025.

Il devient ainsi le tout premier responsable à occuper ce poste depuis la création de la circonscription en 2020.

En 2023, l’intérim a été confié au responsable du service de l’enseignement primaire à la direction provinciale de la Koosin, l’inspecteur, Aimé Urbain Bamouni, qui a remercié, l’ensemble de la communauté éducative de la CEB hôte, conduite par l’inspecteur Pascal Coulibaly, au nom du directeur provincial.

Il a salué l’engagement de tous les acteurs et félicité son successeur, à qui il a souhaité plein succès.

Le nouveau CCEB, Yelkouhan Abel Somé, a exprimé sa détermination à travailler en leader à l’écoute des préoccupations des acteurs locaux, avec l’ambition de faire de la CEB de Kombori « une référence ».

La cérémonie a également réuni les représentants des CEB de Djibasso, Madouba et Barani, témoins de la solidarité du monde éducatif autour de cette nouvelle étape pour la commune de Kombori.

Agence d’information du Burkina

MT/AC/HB/OO