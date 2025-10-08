BURKINA-KOOSIN-EDUCATION-CONSEIL-ECOLE

Koosin/Education : Louis Traoré prend les rênes du conseil d’école du village de Sikoro

Bomborokuy, 06 oct. 2025 (AIB)- Louis Traoré, a été élu, ce lundi 6 octobre 2025, président du conseil d’école du village de Sikoro, lors d’une assemblée générale élective du bureau du conseil d’école.

Les parents d’élèves se sont fortement mobilisés le lundi 6 octobre 2025, lors d’une assemblée générale élective du bureau du conseil d’école, pour la mise en place d’un organe de décision.

Louis Traoré a été élu l’unanimité président du bureau exécutif du conseil d’école du village de Sikoro composé de 12 membres.

Le nouveau président le a reconnu la lourdeur de la responsabilité et a promis que le bureau sera disponible au côté des enseignants pour la réussite des élèves.

En rappel, le conseil d’école a été créé par décret présidentiel du 16 juillet 2025 et remplace désormais les autres instances qui existaient déjà au sein des écoles.

Agence d’information du Burkina

