Koosin/Education : L’implication des parents d’élèves sollicités pour la réouverture des écoles

Djibasso, 1er oct. 2025 (AIB)-Le Chef de la circonscription d’éducation de Base (CCEB) de Djibasso, Pascal Coulibaly, a échangé ce lundi 29 septembre 2025, avec les parents d’élèves sur les modalités de réouverture des écoles dans le village de Tiénékuy.

Le CCEB et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par la communauté locale, ce lundi 29 septembre 2025, pour échanger avec les parents d’élèves sur les modalités de réouverture des écoles dans le village de Tiénékuy.

La réouverture des écoles situées dans la zone Sud de Djibasso seront regroupés sur 3 sites : Tiénékuy, Kira, Ouarokuy. Ces différents sites d’accueils concernent 10 écoles.

Pascal Coulibaly, a également fait le point de la rencontre d’orientation avec la hiérarchie à Nouna.

Dans la même perspective, il a appelé tous les acteurs impliqués à plus d’engagement pour une année scolaire réussie.

« Il ne suffit pas d’ouvrir les portes des écoles, il faut également que les comportements suivent. Le respect, la collaboration et la discipline sont les valeurs essentielles à promouvoir », selon le CCEB de Djibasso.

A terme, si les conditions sont réunies, les différentes écoles temporairement installées dans ces sites pourront être redéployer dans les villages respectifs probablement à partir du mois de janvier 2026.

Cette mesure vise à rapprocher les structures éducatives des communautés, tout en assurant une reprise progressive et organisée dans la CEB.

Malgré l’enthousiasme suscité par cette initiative, des défis restent à relever, notamment le manque d’enseignants.

Ce déficit obligé les écoles à ouvrir uniquement les classes de CP 1, pour cette rentrée scolaire.

Le CCEB a également lancé un appel aux ressortissants des villages concernés, vivant hors de la zone à s’impliquer dans ce projet, afin d’offrir un avenir radieux aux enfants.

Une attention particulière est accordée aux enfants âgés de 8 à 10 ans dans le cadre du recrutement pour offrir une seconde chance aux enfants qui n’ont pas intégrés le système éducatif à temps.

Des efforts sont en cours pour la réouverture du Collège d’enseignement général (CEG) de Tiénékuy et de Kira.

Les parents d’élèves, visiblement satisfaits de cette démarche, ont exprimé leur engagement à soutenir l’initiative car la réouverture des écoles représente un espoir.

