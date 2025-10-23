BURKINA- KOOSIN-EDUCATION

Koosin/Education : Le CCEB de Bomborokuy échange avec les parents d’élèves sur la mise en place des conseils d’écoles

Bomborokuy, 22 oct. 2025 (AIB)- Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Bomborokuy, Amidou Sanogo, a présidé, ce mercredi 22 octobre 2025, une rencontre d’échange avec les parents d’élèves sur la mise en place des conseils d’écoles.

Selon lui, la rentrée administrative et pédagogique s’est bien déroulée dans la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Bomborokuy.

Fort de ce constat, M. Sanogo, a rendu un hommage aux enseignants et surtout aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Le CCEB, a ensuite évoqué les instructions relatives à la rentrée scolaire 2025-2026.

« Certes, les difficultés ne manquent pas, cependant face à l’urgence des questions l’implication de tous les acteurs est vivement souhaitée pour la réussite de l’année scolaire », a-t-il indiqué.

Pour la mise en place des conseils d’écoles qui se chargeront des instances des écoles, l’inspecteur Josué Traoré a donné un exposé sur les conseils d’écoles.

Aux dires de M. Traoré, ce conseil prend en compte toutes les communautés afin de présager une bonne gouvernance dans les écoles.

Le rôle du conseil d’école c’est d’accompagner les écoles sur le plan pédagogique, administratif, financier, et culturel.

Le conseil d’école remplace les Associations des parents d’élèves (APE), les associations des mères éducatives et les Comités de gestion (COGES).

L’inspecteur Amidou Sanogo a exhorté les acteurs pour la mise en place diligente des conseils d’écoles dans la CEB de Bomborokuy.

