BURKINA-KOOSIN-EDUCATION-CEB-DJIBASSO-RENCONTRE-ACTEURS

Koosin/Education : La mise en place des conseils d’école dans la CEB de Djibasso au menu des échanges

Djibasso, 25 sept. 2025 (AIB)- Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Djibasso, Pascal Coulibaly, a présidé, ce mercredi 24 septembre 2025, une rencontre d’échange avec les directeurs d’école, sur la réouverture des écoles et la mise en place des conseils d’écoles.

Les directeurs d’école de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Djibasso, ont échangé, le mercredi 24 septembre 2025, avec le Chef de leur CEB, Pascal Coulibaly, sur la réouverture des écoles et la mise en place des conseils d’écoles.

M. Coulibaly, a présenté en détail le décret relatif aux conseils d’écoles structuré autour de cinq chapitres et trente – neuf articles, définit les contours d’un organe clé pour la gouvernance des établissements d’enseignement scolaire de base.

Le CCEB de Djibasso, a évoqué la réouverture de 10 écoles dont 9 seront répartis sur 3 sites d’accueils.

Il a assuré que toutes les dispositions sont prises pour accompagner ce processus.

Le recrutement de nouveaux élèves dans les structures préscolaire et primaires est annoncé à partir du 27 septembre 2025 jusqu’à la rentrée scolaire.

Pascal Coulibaly, a exhorté chaque directeur d’école à une gestion concertée pour la réussite de l’année scolaire.

Agence d’information du Burkina

MT/AC/hb/oo