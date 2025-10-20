BURKINA-DINSTINCTION-HONORIFIQUE

Koosin/Education : La CEB de Dokuy rend hommage à son premier enseignant

Dokuy, 17 oct. 2025 (AIB)- A l’occasion de la Journée internationale de l’enseignement, célébrée en différé ce vendredi 17 octobre 2025, la communauté éducative de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Dokuy, a rendu un vibrant hommage à Bruno Sanou, affectueusement appelé « Coordo » par les uns et « Doyen » par les autres par une décoration.

Après 20 années de loyaux services, les efforts constants et l’engagement exemplaire de Bruno Sanou, viennent d’être salués par les autorités éducatives.

Il a été décoré, le vendredi 17 octobre 2025 à l’occasion de la Journée internationale de l’enseignement, célébrée en différé.

Il a commencé en 2005 à l’école primaire publique de Karasso comme enseignant adjoint et s’est très vite distingué par son sens du devoir et sa rigueur professionnelle.

Après deux années passées à ce poste, il sera nommé directeur, fonction qu’il a exercée avec passion et efficacité dans plusieurs établissements.

De 2007 à 2012, à l’école de Makuy, de 2012 à 2019, à l’école de Goni « A », de 2019 à 2021, à l’école de Denissa Mossi, et depuis 2021, à l’école de Kamadena.

Tout au long de son parcours, M. Sanou, a été sollicité à plusieurs reprises par la CEB de Dokuy pour apporter son expérience et son dynamisme dans diverses missions de coordination.

Travailleur infatigable, homme de probité et de loyauté, il s’est toujours montré attentif aux réalités de ses collègues et soucieux du bien-être de sa communauté éducative.

En ce jour mémorable, ses pairs et les autorités éducatives lui ont exprimé leur reconnaissance pour son patriotisme, son dévouement et son sens élevé du service public.

« Que cet hommage soit le témoignage de notre profonde admiration et de notre gratitude à l’endroit d’un enseignant modèle », ont-ils dit.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/oo