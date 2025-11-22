BURKINA-KOSSIN-EDUCATION

Koosin/Education inclusive : Les habitants de Kamadena s’engagent pour la scolarisation de tous les enfants

Dokuy, 21 nov. 2025 (AIB)- La coordinatrice provinciale du Plan intégré de communication (PIC) de la Koosin, Blandine Traoré et son équipe, ont organisé, ce vendredi 21 novembre 2025, une séance de sensibilisation à l’école primaire publique de Kamadena, pour encourager la scolarisation des filles et des enfants en situation de handicap. L’initiative a mobilisé les autorités locales et les parents d’élèves autour d’un même objectif : « zéro enfant à la maison ».

La cour de l’école primaire publique de Kamadena a vibré ce vendredi 21 novembre 2025 matin, au rythme de la sensibilisation et du plaidoyer pour l’éducation inclusive.

La délégation du Plan intégré de communication (PIC) de la Koosin, conduite par Blandine Traoré, a reçu un accueil chaleureux de la part du chef du village, Samuel Konaté, qui a salué cette initiative en faveur des enfants de sa communauté.

Le directeur de l’école, Bruno Sanou, a également exprimé sa gratitude pour le choix porté sur son école.

La coordinatrice provinciale, a rappelé que la présence de son équipe à Kamadena visait à promouvoir le droit à l’éducation pour tous les enfants, sans distinction.

Pour appuyer le message, les élèves du CE2 ont présenté un sketch mettant en lumière l’importance d’inscrire chaque enfant, fille comme garçon, ainsi que ceux en situation de handicap à l’école.

A la suite de cette prestation, l’inspecteur, Ytiomou Traoré, a échangé avec les parents afin d’identifier les freins à la scolarisation, notamment les préjugés sociaux et culturels.

Ces discussions franches ont permis de mettre en évidence les principaux obstacles et d’ouvrir la voie à des engagements concrets.

Blandine Traoré et son équipe, ont encouragé la population à œuvrer collectivement pour atteindre le but fixé « aucun enfant laissé à la maison ».

Les parents ont unanimement pris l’engagement d’inscrire toutes les filles et tous les enfants en situation de handicap à l’école.

Agence d’information du Burkina

