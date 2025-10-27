BURKINA-KOOSIN-EDUCATION-ELECTION-PRESIDENT-CONSEIL

Koosin/Ecole primaire publique de Goni « A » : Fulbert Bakayoko élu président du conseil d’école

Dokuy 25 oct. 2025 (AIB)- Le directeur de l’école primaire publique de Goni » A », Fulbert Kadeba, a présidé, ce samedi 25 octobre 2025, la mise en place du bureau du conseil d’école. Fulbert Bakayoko a été désigné à l’unanimité, comme président du bureau du conseil d’école.

Dans le cadre de la réorganisation des structures d’école, l’école primaire publique de Goni « A » a procédé à l’élection des membres du bureau exécutif du conseil d’école, ainsi que le comité de contrôle.

L’assemblée générale élective a vu la participation de toutes les composantes du village.

Le directeur a présenté le rôle et les missions du conseil d’école et du comité de contrôle.

Après la lecture et l’explication des textes régissant ces structures le directeur a procédé à la désignation du bureau de séance afin de faciliter le bon déroulement du scrutin.

Après les différentes formalités issues du scrutin, Fulbert Bakayoko a été désigné comme président du bureau du conseil d’école pour un mandat de 3 ans.

Quant au comité de contrôle, l’assemblée générale a porté son choix sur les leaders d’opinion reconnus pour leur intégrité et leur sens élevé de responsabilité.

Fulbert Bakayoko, a exprimé sa gratitude à l’ensemble des participants pour le choix porté sur les membres du bureau exécutif.

Il a demandé l’accompagnement de tous pour la réussite de la mission.

Agence d’information du Burkina

